Минэнерго России и США обсудили стабилизацию мирового нефтяного рынка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заместители министров энергетики России и США Павел Сорокин и Дэвид Турк на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго провели встречу и обсудили вопросы стабилизации мирового нефтяного рынка, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки. Об этом сообщило российское Минэнерго.

"В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка. Кроме того, Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки", - сказано в сообщении.

Встречи по линии Минэнерго России и США происходят довольно редко. В последний раз такие контакты в удаленном формате происходили в середине 2020 года, когда нефтедобывающим странам, в том числе и США, нужно было срочно принимать совместные решения по стабилизации ситуации на рынке нефти.

На уровне министров энергетики последняя очная встреча состоялась в 2018 году. 11 сентября они провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили пути сотрудничества Москвы и Вашингтона, направленного на обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, их транспарентности и устойчивости в долгосрочной перспективе.

Сотрудничество России и США в энергетике приостановилось из-за санкционной политики Вашингтона. В частности, секторальные американские санкции запрещают инвестиционное и технологическое сотрудничество с проектами по разработке российского шельфа, в том числе арктического.