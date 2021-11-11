Госдума рассмотрит законопроект об изменении НДПИ для майнинга и акцизе на жидкую сталь

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг законопроект, в котором предлагается ввести в РФ акциз на жидкую сталь и привязать расчет НДПИ по ряду продуктов майнинга к соответствующим мировым котировкам. Законопроект, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Представит законопроект министр финансов РФ Антон Силуанов.

Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года предлагается изменить формулы расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края, привязав размер налоговых выплат к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье. Также предлагается изменить расчет НДПИ по некоторым видам удобрений.

Вследствие изменений рентная налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс (ГМК) с 2022 года в случае одобрения законопроекта может возрасти вдвое, следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов".

История вопроса

В июле замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года и, в частности, привязку ставки НДПИ к мировым котировкам, что позволит изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен. Позднее о планируемом повышении НДПИ для металлургической отрасли сообщил президент РФ Владимир Путин.

Предложенные изменения в налогообложении вызвали бурную реакцию бизнес-сообщества и в течение сентября власти и представители металлургических компаний и производителей удобрений, которых тоже затронули предлагаемые изменения налогообложения, провели ряд встреч для обсуждения деталей нового налогового режима. В результате были согласованы более низкие, чем изначально предлагал Минфин РФ, ставки акциза на сталь и НДПИ.

Кроме того, предлагавшееся министерством положение, увязывавшее ставку налога на прибыль и дивиденды компаний за последние пять лет, было убрано из текста законопроекта. Бизнес выступал против этой нормы - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сравнил идею ретроспективного подхода в налогообложении со штрафами.

Новые предложения бизнеса

Позднее РСПП выступил с дополнительными предложениями по новым налогам. Союз предложил применять предлагаемый новый расчет НДПИ для майнинга только к объемам производства на уровне 2021 года, а дополнительные к уровням 2021 года объемы добычи и производства облагать "по правилам, действовавшим в 2020 года" [С 1 января 2021 года в РФ был введен рентный коэффициент в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ для ряда твердых полезных ископаемых].

Таким образом, по мнению союза, были бы не только выполнены фискальные задачи, но и простимулированы инвестиции.

Также РСПП и ассоциация производителей черной металлургии "Русская сталь" предложили ограничить действие нового налогового режима для сектора майнинга трехлетним периодом с 2022 по 2024 годы. Это, по мнению бизнеса, аккумулировало бы в бюджете необходимые средства, а впоследствии позволило бы вернуться к стимулированию развития компаний.

Освобождение электрометаллургов от акциза

Кроме того, электрометаллургические заводы попросили правительство РФ освободить их от уплаты акциза на жидкую сталь - об этом говорилось в письме за подписью руководителей десяти производителей на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Об освобождении электрометаллургических предприятий от уплаты акциза на встрече с первым вице-премьером просил и президент РСПП Александр Шохин. Распространение акциза на электросталеплавильное производство, работающее на металлоломе, "не соответствует идее, что надо рентный доход обложить, его там нет", аргументировал позицию союза глава РСПП.

Позицию бизнеса поддержал Минпромторг РФ, где заявили, что считают необходимым предусмотреть механизм освобождения электрометаллургических производств от акциза в связи с отсутствием собственной сырьевой базы (база производства - покупной лом черных металлов), а также низким уровнем рентабельности по сравнению с вертикально интегрированными компаниями.

По результатам дискуссий замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее на этой неделе сообщил, что Минфин подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, согласно которым ряд машиностроительных заводов, имеющих собственные небольшие мощности по выплавке стали, будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь.

Содержание законопроекта

Согласно документу, предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставку НДПИ предлагается установить на уровне 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде.