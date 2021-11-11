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Турецкий ударный истребитель пятого поколения поступит в серию в 2028 году

Истребитель создадут в 2022 году

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Турецкая аэрокосмическая компания TAI (Turkish Aerospace Industries) в 2022 году завершит работу над проектом истребителя пятого поколения TF-X и в 2028 году намерена перейти к серийному производству. Об этом в четверг заявил в эфире телеканала CNN TÜRK гендиректор компании Темель Котиль.

"18 марта 2023 года этот самолет запустит свои двигатели. То есть в 2022 году он будет готов. Над проектом трудится тысяча инженеров, и мы сейчас смогли выйти на этап производства [деталей]. К 2028 году планируем начать серийный выпуск. Это самолет технологий 2020-х годов", - сказал он.

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