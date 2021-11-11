Объем изымаемого у браконьеров на Байкале омуля в 2021 году сократился втрое

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в 2021 году изъяли у браконьеров 506 кг незаконно добытого байкальского омуля, что втрое меньше, чем годом ранее. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник отдела государственного контроля охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Ежов.

С 2017 года действует запрет на промышленный вылов байкальского омуля - эндемика озера Байкал. Запрет был введен в связи с сокращением популяции рыбы. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

"Незаконно добытого омуля в этом году было изъято в три раза меньше, [чем в 2020 году] - 506 кг. Предъявлено исков о возмещении причиненного ущерба по этим 506 кг на 2 млн 849 тыс. Основные суммы проходят по уголовным материалам и будут взыскиваться по решениям суда. <…> Передано в следственные органы 45 материалов с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов"). Данный показатель меньше уровня прошлого года на 15%", - сказал Ежов.

Уменьшению масштабов браконьерства способствуют частные рейды правоохранительных органов, а также кратное увеличение в 2018 году таксы для подсчета ущерба, который будет взыскан с браконьеров. За одного незаконно выловленного байкальского омуля теперь придется заплатить не 250 рублей, а до 3 тыс. 640 рублей.

Ежов отметил, что браконьеры стали реже добывать омуля, выходя на лодках. "Потому что силы, привлеченные и Рыбоохраной, и МВД, были достаточными, и люди просто не рисковали на лодках выходить на водоемы. В основном просто с берега или сетями, или удочками проводили незаконную добычу", - пояснил он.

Восстановление популяции

Также Ежов сообщил, что запрет на вылов байкальского омуля продлится еще как минимум три года, работа по восстановлению популяции эндемика продолжится до 2024 года.

"По наблюдениям нашей науки, которая занимается подсчетом биомассы байкальского омуля, еще требуется минимум три года, чтобы общая биомасса достигла соответствующих промышленных масштабов, чтобы можно было разрешить ловлю омуля не в нерестовый период, а именно летнюю добычу. Но пока три года мы еще будем работать по сохранению и увеличению нерестовых стад байкальского омуля", - сказал Ежов.

Вместе с тем он отметил положительную динамику изменения численности омуля, заходящего на нерест в реки Селенги, Баргузина, Верхней Ангары и Кичеры. По информации Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в 2016 году так называемых производителей нерестящихся рыб было зафиксировано 600 тыс., в 2017 году - 1 млн 253 тыс., в 2018 году - 1 млн 601 тыс., в 2019 году - 1 млн 664 тыс., в 2020 году - 1 млн 896 тыс., в 2021 году - более 1 млн 900 тысяч.

"То есть за последние пять лет количество производителей омуля, заходящих в нерестовые реки, увеличилось более чем в три раза: с 600 тыс. до 1,9 млн", - уточнил Ежов.

Байкальский омуль - ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, эндемик озера Байкал, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.