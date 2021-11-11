Объем сбора зерна в России с начала года достиг 122,6 млн тонн

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем сбора зерна в России с начала 2021 года достиг 122,6 млн тонн в бункерном весе. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Уборочная кампания в России находится в финальной стадии. На 10 ноября в целом по стране намолочено 122,6 млн тонн зерна в бункерном весе", - отметили в министерстве.

Там напомнили, что в текущем году Минсельхоз прогнозирует прирост по целому ряду сельхозкультур. В частности, положительная динамика в сравнении с прошлым годом отмечается в производстве подсолнечника, рапса и сои, тепличных овощей, плодов и ягод. В настоящее время завершается уборка кукурузы, гречихи и сахарной свеклы, по которым также ожидается рост.

По данным Минсельхоза, озимый сев в России проходит в штатном режиме. В следующем году ожидается увеличение посевных площадей под яровым ячменем, овсом, кукурузой, рисом, гречихой, просом, зернобобовыми и масличными. Также будут расширены посевы картофеля и овощебахчевых культур.

Кроме того, министерство работает над актуализацией плана приобретения минеральных удобрений аграриями на 2022 год, отметили в Минсельхозе.

Ранее Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна в России в 2021 году со 127,4 до 123 млн тонн в чистом весе.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,896 млн тонн.