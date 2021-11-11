МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" планирует в 2021 году обслужить 14 млн клиентов, на 54% больше, чем в 2020 году, говорится в сообщении перевозчика.

Лоукостер перевез 50 млн пассажиров с начала полетов в 2014 году. Юбилейный пассажир вылетел рейсом DP459 в Чебоксары.

В торжественной церемонии в аэропорту Внуково приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, председатель совета директоров лоукостера Михаил Полубояринов, генеральный директор Внуково Дмитрий Сапрыкин и генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

На данный момент в парке компании 44 самолета Boeing 737-700. В зимнем расписании на 2021/2022 года более 110 направлений, около 40% маршрутов зимнего расписания - региональные, они обслуживаются без посадки в Москве. Лоукостер осуществляет полеты из Внуково и с этого года небольшая часть рейсов обслуживается в Шереметьево.