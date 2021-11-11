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Минпромторг начнет конкурсный отбор на заключение СПИК по электромобилям в 2022 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минпромторг планирует начать конкурсный отбор заявок производителей электротранспорта на заключение СПИК 2.0 в начале 2022 года. Об этом сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дмитрий Чернов.

"Минпромторг официально с 8 числа подготовил документы и издал приказ о начале конкурсного отбора по технологиям электродвижения, то есть на заключение специального инвестиционного контракта в режиме 2.0 на электромобили. С учетом сроков, которые у нас необходимы для подготовки конкурсной документации, а участникам, соответственно, на подготовку своих предложений, то заявки уже можно будет с начала 2022 года подавать", - сказал он.

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