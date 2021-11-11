Силуанов: акциз не приведет к сворачиванию инвестпрограмм металлургических предприятий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Введение акциза на жидкую сталь не приведет к сворачиванию инвестпрограмм теми предприятиями, которые будут им облагаться. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос председателя Госдумы Вячеслава Володина в ходе обсуждения законопроекта об акцизе в Госдуме.

"Антон Германович, правильно ли я понимаю, что это сверхдоходы? И сворачивания инвестиционных программ не произойдет теми предприятиями, которые облагаются? Цена перестанет расти, не будет дальше она провоцироваться за счет того, что прибыльность уменьшиться? То есть, мы с вами все эти вопросы, риски учли?", - спросил Володин.

"Именно так", - ответил министр финансов. "Мы даже в законе, если говорить про один из сегментов - электрометаллургов, написали, что сумма акциза по электрометаллургии не включается в стоимость металлургического производства. То есть, это даже не тот акциз, который в понимании является частью цены. Это, по сути, квазиналог на результат, налог на доход, строго говоря. То есть, это прямо в законе написано, что по электрометаллургии это не будет включаться в цену. <...> В случае понижения цен до обычного уровня не будет никакого дополнительного налогообложения", - сказал Силуанов.

Ранее в ходе заседания Володин выразил обеспокоенность судьбой региональных предприятий, которые будут платить этот акциз. "Сейчас за счет акцизов будут изыматься сверхдоходы. Ряд предприятий планировали реализовывать инвестиционные проекты, но после принятого нами решения, возможно, свернут эти инвестиционные проекты. У нас регионы, где находятся эти предприятия, которые станут плательщиками достаточно серьезного акциза, вообще, какую-то помощь в этой части получат, или нет? Предприятия, о которых речь идет, они находятся в регионах. Причем, многие регионы-реципиенты", - указал председатель Госдумы.