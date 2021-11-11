Турпоток на курорты Северного Кавказа в нерабочие дни вырос более чем вдвое

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 23 тыс. туристов посетили горнолыжные курорты в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне во время нерабочих дней в конце октября - начале декабря. Это более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили в четверг ТАСС в АО "Курорты Северного Кавказа".

"В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября турпоток на горные курорты Северного Кавказа вырос более чем в два раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году", - сказали в пресс-службе компании.

При этом, как отмечается, в сравнении с 2019 рост еще выше - в три раза. Так, за неделю курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" посетили более 23 тыс. гостей. Больше всего посетителей было на "Архызе" - свыше 12 тыс., на "Эльбрусе" побывало почти 11 тыс. человек, на "Ведучи" - порядка 500 человек. Курорты были открыты для отдыха, но при этом усилены меры по защите от распространения коронавируса.

В частности, в нерабочие дни и выходные на канатные дороги "Эльбруса" можно было попасть только после предъявления QR-кода о вакцинации или заменяющих его документов. Код также необходим при заселении в отели на курортах. Кроме того, все канатные дороги КСК и обслуживание в кассах возможны только в случае, если гости используют средства защиты. Во всех закрытых помещениях на территории курорта также действует масочный режим.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании находятся курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).