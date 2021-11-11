"Газпром" может перевыполнить план на 2021 год по сооружению межпоселковых газопроводов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Газпром" рассчитывает перевыполнить план на 2021 год по сооружению межпоселковых газопроводов для газификации, говорится в сообщении холдинга.

"С учетом текущей динамики работ "Газпром" рассчитывает перевыполнить первоначальный план на 2021 год по сооружению межпоселковых газопроводов", - отмечается в сообщении.

С начала 2021 года построено 87 межпоселковых газопроводов протяженностью более 1,5 тыс. км. Возможность подключиться к сетевому газу получили более 58 тыс. домовладений и квартир (89% от планового показателя на 2021 год), 184 котельные (97% от плана) в 178 населенных пунктах, уточняют в "Газпроме".