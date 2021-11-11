ОПЕК в октябре выполнила условия сделки по сокращению добычи нефти на 121% от плана

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК в октябре 2021 года нарастили добычу нефти на 217 тыс. баррелей в сутки (б/ с) - до 27,45 млн б/с, следует из ноябрьского отчета ОПЕК. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в октябре выполнены на 121% от плана.

Так, согласно отчету, в октябре добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производителя нефти в ОПЕК) составила 9,76 млн б/с (рост на 110 тыс. б/с к сентябрю). На 57 тыс. б/с, до 590 тыс. б/с, добычу нефти в октябре нарастила Венесуэла; на 38 тыс. б/с, до 2,83 млн б/с - ОАЭ; на 32 тыс. б/с, до 2,5 млн б/с - Кувейт. При этом на 45 тыс. б/с, до 1,35 млн б/с, в октябре добыча нефти упала у Нигерии; на 17 тыс. б/с, до 179 тыс. б/с - у Конго. Снижалась добыча также у Экваториальной Гвинеи и Анголы.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В октябре добыча участников сделки составила 23,197 млн б/с против положенной по условиям 23,794 млн б/с. Всего в октябре "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 3,486 млн б/ с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 2,889 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 121%.

Страны ОПЕК по действующим доверенностям наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц.