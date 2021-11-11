СПБ биржа не планирует пересматривать ценовой диапазон акций в рамках IPO

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа не планирует пересматривать ценовой диапазон акций в рамках первичного размещения (IPO), который установлен на уровне $10,5-11,5 за акцию. Об этом сообщили ТАСС два источника, знакомых с ходом сделки.

"Исходя из текущей рыночной конъюнктуры, смещение ценового диапазона пока не рассматривается", - рассказал один из источников ТАСС.

Другой собеседник агентства также отметил, что сборы заявок по сделке проходят хорошо, однако решение по смещению ранее заявленного диапазона цены будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

По информации собеседников агентства, размещение торговой площадки может быть осуществлено по верхней границе ценового диапазона, который установлен в $10,5-11,5 за акцию. Окончательная цена акции будет установлена после завершения формирования книги заявок 18 ноября 2021 года и объявлена 19 ноября 2021 года.

9 ноября сообщалось, что биржа планирует привлечь $150 млн в рамках IPO, разместив до 14,3 млн акций.