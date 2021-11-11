Внешнеторговый оборот Ивановской области в январе-сентябре достиг $758,7 млн

ТАСС, 11 ноября. Объем внешнеторгового товарооборота Ивановской области за девять месяцев 2021 года достиг $758,7 млн, увеличившись почти на 45%. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"Внешнеторговый оборот Ивановской области за девять месяцев 2021 года, по данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, вырос на 44,8% по сравнению с январем - сентябрем 2020 года и составил $758,7 млн", - говорится в сообщении.

Объем экспорта в январе - сентябре вырос на 60%, до $199,3 млн, за счет роста экспорта в страны дальнего зарубежья в два раза, в страны СНГ - на 22,9%. Наибольший удельный вес в суммарном объеме экспорта Ивановской области приходился традиционно на Белоруссию - 13,8%, Казахстан - 12,1%, Нидерланды - 9,7%, Германию - 6,5%, Польшу - 6%.

Основной объем экспорта приходился на продукцию химической и машиностроительной промышленности, текстильные изделия, древесину, продовольственные товары и сырье.

Импорт Ивановской области за девять месяцев вырос на 40% и составил $559,4 млн. Чаше всего регион закупал продукцию в Узбекистане, Китае, Белоруссии, Турции, Германии и Италии. Это текстильные изделия, машиностроительная продукция, товары химической промышленности продовольствие и сырье.