Освоение Кара-Бельдырского золоторудного месторождения в Туве начнется в 2023 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Освоение Кара-Бельдырского месторождения рудного золота, расположенного на территории Каа-Хемского района Тувы, начнется в 2023 году. Об этом в четверг сказал глава Тувы Владислав Ховалыг на презентации регионов Енисейской Сибири в культурном центре МИД России.

"В рамках проекта шведской компании Auriant Mining построены золотоизвлекательная фабрика, вахтовый поселок [на Тарданском месторождении]. С 2023 года начнется освоение Кара-Бельдырского золоторудного месторождения", - сказал Ховалыг.

Ранее Ховалыг сообщал ТАСС, что освоение этого месторождения удвоит собственные доходы Тувы. Ожидается примерно до 8 млрд рублей налоговых отчислений в республиканский бюджет.

Право на разработку месторождения принадлежит шведской Auriant Mining, осваивающей также Тарданское месторождение золота. В 2020 году добыча золота на Тарданском месторождении выросла в 1,5 раза, до 952 кг.