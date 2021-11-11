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Реализация проектов "Енисейской Сибири" позволит создать в Хакасии 7 тыс. рабочих мест

Жители будут заняты в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в сфере транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Реализация комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" позволит создать в Хакасии дополнительно 7 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в четверг на презентации регионов "Енисейской Сибири" в культурном центре МИД России глава Хакасии Валентин Коновалов.

"Хакасия в составе "Енисейской Сибири" реализует 11 комплексных инвестиционных проектов общей стоимостью $4 млрд, в результате этого мы планируем создать около 7 тыс. рабочих мест", - сказал Коновалов.

По словам главы региона, в республике в рамках "Енисейской Сибири" реализуются проекты в сфере добывающей, обрабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуры.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий реализацию нацпроектов в Хакасии, Туве и Красноярском крае, инициировали в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент России Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта. Губернатор Красноярского края Александр Усс оценивает объем инвестиций в реализацию проектов на территории всех трех регионов до 2027 года в 2,5 трлн рублей.

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РоссияХакасия
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