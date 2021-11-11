МЭР: повышение порога инвестиций для участников СЭЗ в Крыму повысит качество инвесторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Повышение порога инвестиций для вхождения в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Крыму и Севастополе снизит риски неисполнения договоренностей резидентами и срывов реализации проектов, что впоследствии повысит качество инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ журналистам в четверг.

В четверг комитет Госдумы по экономической политике поддержал внесение изменений в закон о свободной экономической зоне на территории Крыма и Севастополя.

"Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на заседании Комитета Госдумы сообщил, что изменения направлены на повышение эффективности функционирования СЭЗ. По его словам, увеличение объема капиталовложений участников в первые три года реализации инвестпроектов повысит качество входящих в СЭЗ инвесторов, снизит риски, связанные с предоставлением статуса участника СЭЗ, тем, кто фактически не сможет реализовывать инвестиционный проект", - говорится в сообщении пресс-службы.

По статистике, в регионе более 65% нарушений условий договора участия в СЭЗ допускают инвесторы с капиталовложениями от 3 до 6 млн рублей, следствием несерьезности намерений резидентов с небольшим объемом капиталовложений может являться нерациональное использование земельных ресурсов, предоставляемых под реализацию проектов в Крыму.

"Повышение входного порога для участия в СЭЗ Крыма - это объективная неизбежность. Главная причина - инфляционные изменения, которые необходимо учитывать, планируя дальнейшее развитие данного проекта. Вместе с тем, мы будем внимательно следить за тем, как это нововведение отразится на активности предпринимателей, заинтересованных инвестировать в нашу республику", - заявил журналистам председатель Крымского республиканского отделения "Опоры России" Сергей Лапенко.

Привлекательность Крыма

Вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" ЦСР Татьяна Караваева отметила, что на конец 2020 года в СЭЗ в Крыму зарегистрированы более 1,6 тыс. хозяйствующих субъектов. По ее мнению, механизм СЭЗ вводился в Крыму для создания льготных условий стимулирования легализации бизнеса в правовом поле РФ, за прошедшие годы бизнес адаптировался к российскому законодательству, инвесторов удалось заинтересовать в работе на полуострове. По ее словам, повышение порога экономически целесообразно и, кроме того, обусловлено удорожанием стоимости комплектующих и материалов, а также инфляционными процессами.

"При этом, Республика Крым и Севастополь являются геостратегическими территориями, на которых продолжает наращиваться инвестиционный потенциал. Условия работы СЭЗ являются наиболее привлекательными. В рамках изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации был установлен новый период применения пониженных тарифов страховых взносов (7,6%) для участников СЭЗ - до конца действия режима свободной экономической зоны. Что позволяет говорить о том, что СЭЗ в Крыму остается самой привлекательной инвестиционной площадкой с точки зрения преференциального режима", - заявила Караваева.

С момента создания СЭЗ в Крыму на 1 рубль предоставляемых льгот резидентам приходится 3,77 рубля инвестиций, по состоянию на конец 2020 года участниками СЭЗ вложено 207 млрд рублей инвестиций в экономику региона, создано более 75 тыс. рабочих мест. Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на 10 лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. До 2018 года участники СЭЗ также платили меньшие суммы в качестве страховых взносов.