"Газпром" не бронировал на 12 ноября допмощности для транзита газа через Украину и Польшу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и Польшу на пятницу, 12 ноября. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 12 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через Польшу на 12 ноября, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 57,72 млн куб. м в сутки.

Также на аукционе в среду были предложены дополнительные мощности по транзиту 85,65 млн куб. м газа в сутки через Украину в Словакию. В итоге, востребованными на аукционе оказались лишь 19,17 млн кубометров, как и в предыдущие два дня.

Ранее стало известно, что "Газпром" снова подал заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки на 11 ноября. Фактическая прокачка газа через территорию Украины 10 ноября составила 110 млн кубометров, следует из данных "Газпрома".

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе.