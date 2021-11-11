Украина запросила аварийную помощь у Словакии из-за дефицита мощности в энергосистеме

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Украина обратилась к Словакии с экстренным запросом помощи о поставках электроэнергии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС", запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook "Укрэнерго".

Причиной обращения стало аварийное отключение двух блоков Бурштынской тепловой электростанции. "Для покрытия потребностей в электроэнергии остальных потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" "Укрэнерго" запросила аварийную помощь", - пояснили в компании.

Бурштынская ТЭС расположена возле одноименного города Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

Украина также четвертый день подряд сохраняет объем импорта электроэнергии из Белоруссии.

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. Кроме того, в компании "Энергоатом" заявляли, что рассматривают Белоруссию в качестве резервного поставщика электроэнергии для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме. 2 ноября Белоруссия предоставила Украине около 3 500 МВт ч аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.