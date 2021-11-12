Казахстан продлил на шесть месяцев запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики, МВД, Минфин и Комитет национальной безопасности Казахстана подписали совместный приказ, которым на шесть месяцев продлили введенный в мае запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом. Документ в пятницу размещен на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов "Адилет".

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, <…> за исключением смазочных масел, <…> за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в документе. Приказ вступит в силу через десять дней с момента первой официальной публикации.

Власти Казахстана 9 мая текущего года запретили вывозить из республики автомобильным транспортом бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов сроком на шесть месяцев.

В ноябре 2019 года Казахстан уже водил аналогичный запрет, который действовал шесть месяцев. Тогда в министерстве энергетики республики пояснили, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в России, Узбекистане и Киргизии, что приводит к высокому потреблению горюче-смазочных материалов транзитным транспортом в приграничных областях.