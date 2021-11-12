Греф считает, что технологии пока не позволяют создать робота, неотличимого от человека

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Нынешние технологии пока не позволяют создать робота, которого нельзя отличить от человека. При этом очень похожие на людей роботы могут появиться уже в ближайшие десятилетия, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью журналисту ТАСС Ивану Сурвилло для 8-серийного научно-популярного сериала об искусственном интеллекте от Киностудии им. М. Горького, созданного к 180-летию банка и к международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Создание человекоподобного робота сегодня, на мой взгляд, вполне уже решаемая задача. Я не уверен, что мы способны создать робота, которого будет невозможно отличить от человека. Пока, наверное, мы не находимся на этой стадии развития технологий. Но очень похожего на человека [робота] в ближайшие десятилетия мы увидим", - сказал Греф.

При этом он подчеркнул, что принцип "не навреди" сейчас, при таком темпе развития искусственного интеллекта, является ключевым. "Он сегодня не менее актуален, чем для врачей", - считает Греф.