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Греф считает, что технологии пока не позволяют создать робота, неотличимого от человека

Глава Сбербанка подчеркнул, что принцип "не навреди" сейчас, при таком темпе развития искусственного интеллекта, является ключевым

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Нынешние технологии пока не позволяют создать робота, которого нельзя отличить от человека. При этом очень похожие на людей роботы могут появиться уже в ближайшие десятилетия, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью журналисту ТАСС Ивану Сурвилло для 8-серийного научно-популярного сериала об искусственном интеллекте от Киностудии им. М. Горького, созданного к 180-летию банка и к международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Создание человекоподобного робота сегодня, на мой взгляд, вполне уже решаемая задача. Я не уверен, что мы способны создать робота, которого будет невозможно отличить от человека. Пока, наверное, мы не находимся на этой стадии развития технологий. Но очень похожего на человека [робота] в ближайшие десятилетия мы увидим", - сказал Греф.

При этом он подчеркнул, что принцип "не навреди" сейчас, при таком темпе развития искусственного интеллекта, является ключевым. "Он сегодня не менее актуален, чем для врачей", - считает Греф.

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