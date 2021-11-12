В Нижегородском районе Москвы появится индустриальный квартал на территории промзоны

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новый индустриальный квартал планируют создать на месте бывшей промзоны Грайвороново в Нижегородском районе Москвы. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В Нижегородском районе на участке бывшей промышленной зоны Грайвороново, где находятся склады и автосервис, появится индустриальный квартал. Он расположится около станции МЦК Новохохловская и одноименной станции МЦД-2. Территорию благоустроят в рамках программы "Индустриальные кварталы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, превышает 3,7 га.

"В его реорганизацию инвестор вложит 15 млрд рублей, ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 млрд рублей", - сказал Ефимов.

На территории планируется построить научно-производственные и общественно-деловые пространства, в которых появятся более 400 новых рабочих мест. Общая площадь всей недвижимости составит 55 тыс. кв. м.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.