Polymetal планирует начать активное освоение месторождения "Прогноз" в Якутии в 2022 году

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Компания Polymetal планирует начать в 2022 году активное освоение месторождения "Прогноз" в Верхоянском районе Якутии. Об этом сообщил в пятницу журналистам главный исполнительный директор компании Виталий Несис.

"Polymetal планирует в следующем году начать активное освоение месторождения "Прогноз" в Верхоянском улусе (районе - прим. ТАСС)", - сообщил Несис после встречи в столице Якутии с главой региона Айсеном Николаевым.

Несис уточнил, что на встрече, в частности, велось обсуждение вопросов социального партнерства, развития инфраструктуры на территории Верхоянского района.

"Реконструкция [автодороги "Яна" между Томпонским и Верхоянским районами] является предметом соглашения сотрудничества между республикой и "Полиметаллом". <…> На настоящий момент полностью выполнен большой комплекс подготовительных работ, проведена трассировка, выполнены изыскания, заканчивается проектирование. Мы должны в сезон зимний 2021-2022 гг. получить положительное заключение на проект и мобилизовать подрядчика. Соответственно, два года - на строительство, и надеемся, что к зимнему сезону 2023-2024 гг. дорога будет готова к использованию", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Республики Саха (Якутия) и компания "Прогноз-Серебро" заключили соглашение, направленное на совместную реализацию проекта в области транспортного обеспечения грузоперевозок с месторождения "Прогноз", в частности, на создание транспортной инфраструктуры вблизи месторождения.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. В свободном обращении находятся 75,2% акций компании. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9%.