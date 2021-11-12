Российский экологический оператор начал сбор заявок на "Зеленую премию"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) объявил о начале сбора заявок на "Зеленую премию", которую вручат в начале декабря в Москве за вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкомпании.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ старше 18 лет, юридические лица, общественные организации, субъекты РФ и представители региональной власти, а также региональные операторы. Заявки принимаются до 1 декабря, награждение пройдет с 10 по 17 декабря. Победители получат статуэтку "Зеленой премии" и возможность стать лицом просветительской кампании Российского экологического оператора. Заявки принимаются через сайт "Зеленой премии".

"В рамках "Зеленой премии" мы оценим вклад брендов, общественных, образовательных и культурных организаций, медийных личностей и экоактивистов в формирование новой модели осознанного потребления. Ведь реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами - это не только заводы по переработке, законопроекты и экономическое регулирование, но и обычные люди с их непреодолимым желанием сделать нашу страну более чистой. Главная цель "Зеленой премии" - привлечь внимание и стимулировать остальных стать более экологически активными, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Конкурс представлен в семи номинациях: проекты крупных компаний, культура и искусство, общественные организации, образовательные учреждения, медиапроекты. Кроме указанных пяти номинаций, "Зеленую премию" получат лидеры "Зеленого рейтинга" регионов, а также лучшие региональные операторы. Их оценка производится по ряду объективных критериев.

"Целями проекта также являются выявление выдающихся личностей - носителей экокультуры, а также лиц и организаций - создателей выдающихся экологических проектов, популяризация осознанного потребления и новой культуры обращения с коммунальными отходами в России, повышение инвестиционной привлекательности в отрасли, общественное признание и поощрение заслуженных коллективов и отдельных деятелей науки, культуры, бизнеса, политики, спорта и профессиональных сообществ", - уточнили в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.