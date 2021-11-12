Чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев 2021 года по МСФО составила 696 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам девяти месяцев 2021 года получила 696 млрд рублей ($9,4 млрд) чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящейся к акционерам, против 177 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Выручка "Роснефти" в январе - сентябре увеличилась на 46,9%, достигнув 6,224 трлн рублей, что обусловлено ростом цены на сырую нефть на фоне увеличения объемов добычи нефти с учетом постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, а также увеличением реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Показатель EBITDA вырос почти в два раза, до 1,65 трлн рублей, маржа EBITDA - на 6,6 п.п., до 26%. Капитальные затраты компании за девять месяцев увеличились на 21,1%, до 689 млрд рублей.

Компания увеличила переработку нефти в III квартале 2021 года на 7,2%, до 24,1 млн тонн. "Роснефть" увеличила добычу жидких углеводородов в III квартале на 9,3%, до 3,98 млн б/с, газа - на 23,2%, до 182,2 млн куб. м в сутки.

Продажа активов

"Роснефть" продала активы по добыче и транспортировке газа во Вьетнаме. Сумма сделки по продаже 5% акций "Восток ойла" консорциуму с участием Vitol составила €3,5 млрд.