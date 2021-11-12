Профицит федерального бюджета в январе - октябре предварительно превысил 2,1 трлн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - октябре 2021 года, по предварительной оценке, составил 2 трлн 140 млрд 107,5 млн рублей, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.

По состоянию на сентябрь текущего года профицит бюджета составлял более 1,4 трлн рублей.

Доходы бюджета за 10 месяцев составили 20 трлн 430 млрд 838 млн рублей или 108,9% к общему объему доходов, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Расходы бюджета за аналогичный период составили 18 трлн 290 млрд 730,5 млн рублей или 85% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 73,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 13,4 трлн рублей (или 106,9% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год), Федеральная таможенная служба направила 5,5 трлн рублей (110,2%), другие федеральные органы - 1,9 трлн рублей (119,5%).