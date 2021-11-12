Климат, СМП и туризм обсудят на Международном арктическом форуме

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Темы, связанные с климатическими изменениями, здравоохранением, развитием Северного морского пути (СМП), человеческим капиталом и туризмом, планируется обсудить на Международном арктическом форуме, который пройдет 11-13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению форума.

"Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о ходе подготовки программы форума, которая состоит из восьми тематических блоков: "Устойчивый экономический рост", "Развитие человеческого капитала", "Экология и изменения климата", "Северный морской путь - устойчивое судоходство и транспорт", "Приоритетные отрасли Арктики", "Здравоохранение в Арктической зоне в постковидный период", "Наука и технологии" и "Арктический туризм", - говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках доклада отметил большой опыт города по проведению крупных международных мероприятий, а также проинформировал о готовности научных организаций и производств Санкт-Петербурга представить на форуме свои разработки и проекты в интересах Арктической зоны.

"С 20 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. Основной целью председательства является устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, а также укрепление позиций России на международной арене. В программе председательства заложено более ста мероприятий по десяти основным направлениям, в том числе по вопросам экономики, экологии, развития человеческого капитала, поддержки коренных малочисленных народов Арктики и другие. Центральным событием председательства станет Международный арктический форум, на который планируется пригласить 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран мира", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По итогам заседания оргкомитета были даны поручения, касающиеся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Петербурга, а также площадки форума с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.