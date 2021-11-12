СМИ: Мадрид запросил первую официальную выплату средств из Фонда восстановления ЕС

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании запросило у европейских институтов первое официальное перечисление средств из Фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

По его информации, Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что получила обращение пиренейского королевства, в котором Мадрид просит о первой официальной выплате в размере €10 млрд из фонда. ЕК напомнила, что выплаты зависят от реализации страной реформ и вложений, которые были включены в национальный план восстановления, направленный в ЕС.

Благодаря средствам из фонда Испания надеется за три года создать 800 тыс. новых рабочих мест и добиться роста ВВП на 2 пункта в год. Всего королевство может получить около €69,5 млрд в виде грантов.

Еврокомиссия торжественно объявила о своей инициативе создания Фонда восстановления европейской экономики объемом €672,5 млрд в апреле 2020 года, его основные параметры были утверждены на саммите ЕС в июне 2020 года, он был окончательно утвержден в феврале 2021 года. Этот фонд является основным элементом программы ЕС нового поколения объемом €750 млрд.

Средства для этого фонда будут аккумулированы за счет внутренних займов, погашать которые планируется до 2052 года. Эти средства затем должны выделяться государствам ЕС в виде займов и грантов для инвестиций на восстановление экономики. Одним из условий выделения денег по этой линии является требование Брюсселя направить минимум 30% всех инвестиций из этого фонда на развитие "зеленой экономики".