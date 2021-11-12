Свердловские депутаты предложили увеличить финансирование газификации на 60% в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Свердловской области предложили увеличить на 60% по сравнению с заложенным в бюджете объем финансирования проектов капитального строительства для газификации региона в 2022 году, сообщил в пятницу ТАСС первый зампредседателя заксобрания Аркадий Чернецкий.

"Предложено, учитывая достаточно сложный проект бюджета, как минимум сохранить те цифры, которые были заложены в бюджете этого года, на 2022 год. Данной теме уделяется большое внимание на федеральном уровне, поэтому регион не должен отставать от запланированных темпов газификации", - сказал он.

В бюджете региона 2021 года на соответствующие мероприятия было предусмотрено 327 млн рублей. Согласно проекту бюджета на 2022 год, в следующем году на эти цели заложено 200 млн рублей. Как отметил Чернецкий, вопрос увеличения финансирования будет повторно обсуждаться на временной согласительной комиссии либо в период внесения поправок в проект бюджета во втором чтении.

По итогам 2020 года доступ к сетевому газоснабжению на территории региона имеют 69 городов и рабочих поселков, а также 306 сельских территорий. Фактический показатель газификации населения природным газом составил 77,3%, что на 6,2% выше среднероссийского. За девять месяцев текущего года в эксплуатацию введено 16,47 км газопроводов, создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям 387 жилых домов, квартир.