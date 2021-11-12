Премьер-министр Новой Зеландии открыла виртуальный саммит АТЭС

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн открыла в пятницу виртуальную встречу лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Открывая последний в этом году саммит экономик АТЭС, глава новозеландского правительства подчеркнула приверженность организации "многостороннему сотрудничеству, которое поможет странам вместе выйти из глобального кризиса и проложить новый путь для АТЭС, сделав ее более сильным международным механизмом решения важнейших задач Азиатско-Тихоокеанского региона".

"В АТЭС нет единой ситуации с пандемией COVID-19, опыт каждой экономики индивидуален, и мы все адаптируемся собственным обстоятельствам. Но, тем не менее, мы сталкиваемся одинаковыми фундаментальными вопросами. Как быстро вакцинировать возможно большее число людей и удержать на плаву бизнес, сохранить рабочие места и <…> ускорить восстановление экономики? Сегодня у нас есть шанс заглянуть в будущее", - сказала Ардерн, открывая встречу лидеров.

Премьер-министр отметила, что темами последнего в этом году саммита станут состояние региональной и глобальной экономики, а также новые возможности для углубления сотрудничества в рамках АТЭС для ускорения экономического восстановления. Параллельно главы государств и правительств уделят внимание мерам по "достижению целей в борьбе с глобальным изменением климата и интеграции действий в рамках АТЭС".

"Учитывая все, что происходит в мире, нет лучшего момента, чем сейчас, чтобы возродить веру в силу такого института, как АТЭС. Надеюсь, что мы сможем написать новую главу в истории этой организации и сделать ее более сильной, способной помочь всем нам в решении самых важных задач", - подчеркнула Ардерн.

Как ожидается, по итогам встречи будут приняты заявление лидеров экономик АТЭС, а также план реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года", которые определят работу организации в последующие годы.

Форум АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю участников форума приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 году вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.

После Новой Зеландии председательство в АТЭС в будущем году переходит к Таиланду.