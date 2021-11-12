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Правительство ЯНАО объявило конкурс на создание туристического комплекса на Полярном Урале

Проект реализуют на условиях концессии

ТАСС, 12 ноября. Конкурс на создание горнолыжного комплекса, который станет частью туристического кластера на Полярном Урале, объявили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Инвестиционный туристический проект будет реализован на условиях концессии, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Правительство Ямала объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из. Проект является основной частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Впервые в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере реализуется на условиях концессии", - говорится в сообщении с уточнением, что климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон с октября по июнь, когда другие курорты не функционируют.

Соглашение предусматривает реализацию проекта в два этапа. На первом инвестор должен создать не менее 12 км горнолыжных трасс различной сложности, два подвесных подъемника, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пунктом проката. Сеть объектов размещения должна быть представлена двумя отелями три и четыре звезды в общей сложности на 300 мест с ресторанами и предложениями СПА-услуг. Также планируется создание объектов досуга.

Завершение первого этапа работ планируется в течение 3,5 года. На втором этапе предусматривается увеличение пропускной способности комплекса.

По данным пресс-службы, общий размер привлеченных частных инвестиций оценивается в 13 млрд рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более 7 млрд рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на рост предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг. Увеличение бюджетных поступлений и прирост ВРП обеспечат диверсификацию экономики региональной агломерации, объединяющей города Салехард, Лабытнанги и поселок Харп. В будущем этот инфраструктурный проект станет одним из ключевых в создании туристической привлекательности Полярного Урала, что в совокупности с реконструкцией аэропорта в Салехарде, по ожиданиям властей, привлечет как российских, так и иностранных путешественников.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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