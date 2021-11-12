Правительство ЯНАО объявило конкурс на создание туристического комплекса на Полярном Урале

ТАСС, 12 ноября. Конкурс на создание горнолыжного комплекса, который станет частью туристического кластера на Полярном Урале, объявили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Инвестиционный туристический проект будет реализован на условиях концессии, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Правительство Ямала объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из. Проект является основной частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Впервые в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере реализуется на условиях концессии", - говорится в сообщении с уточнением, что климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон с октября по июнь, когда другие курорты не функционируют.

Соглашение предусматривает реализацию проекта в два этапа. На первом инвестор должен создать не менее 12 км горнолыжных трасс различной сложности, два подвесных подъемника, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пунктом проката. Сеть объектов размещения должна быть представлена двумя отелями три и четыре звезды в общей сложности на 300 мест с ресторанами и предложениями СПА-услуг. Также планируется создание объектов досуга.

Завершение первого этапа работ планируется в течение 3,5 года. На втором этапе предусматривается увеличение пропускной способности комплекса.

По данным пресс-службы, общий размер привлеченных частных инвестиций оценивается в 13 млрд рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более 7 млрд рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на рост предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг. Увеличение бюджетных поступлений и прирост ВРП обеспечат диверсификацию экономики региональной агломерации, объединяющей города Салехард, Лабытнанги и поселок Харп. В будущем этот инфраструктурный проект станет одним из ключевых в создании туристической привлекательности Полярного Урала, что в совокупности с реконструкцией аэропорта в Салехарде, по ожиданиям властей, привлечет как российских, так и иностранных путешественников.