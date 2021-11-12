В Дагестане на модернизацию сельхозтехники выделили около 500 млн рублей в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 12 ноября./ТАСС/. Порядка 500 млн рублей потратили в Дагестане на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственной техники, за последние пять лет этот показатель вырос почти в четыре раза, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова состоялось заседание совета директоров АО "Дагагролизинг". Рассмотрены ряд вопросов деятельности компании, в том числе ход поставок сельскохозяйственной техники для нужд АПК Дагестана. Открывая заседание, Шарип Шарипов отметил, что одной из ключевых тем аграрной повестки Дагестана является вопрос технической и технологической модернизации. В 2017 году сельхозтоваропроизводителями Дагестана было приобретено техники менее чем на 100 млн рублей, то в 2021 году уже на текущую дату приобретено сельхозтехники на 483 млн рублей. В 2016 году в Дагестане было приобретено всего 10 тракторов, то в 2020 году в республику поступили более 100 тракторов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что наиболее активно идет приобретение техники с использованием существующих мер господдержки в районах, где наблюдается инвестиционная активность в сфере растениеводства. "Так, в прошедшем 2020 году отличились товаропроизводители Кизлярского, Сулейман-Стальского, Хасавюртовского, Ногайского, Дербентского, Бабаюртовского, Гунибского и ряда других районов", - добавили в ведомстве.

По сообщению пресс-службы, в сентябре текущего года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и АО "Росагролизинг", договоренность достигнута на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с руководителем компании Павлом Косовым.

"Соглашение позволит решать актуальные задачи в сфере технической модернизации агропромышленной сферы республики", - заключили в Министерстве.