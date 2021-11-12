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Johnson & Johnson планирует разделение на две компании

По словам главного исполнительного директора, подразделение, занимающееся производством потребительских товаров, отойдет от основного фармацевтического бизнеса и образует новую компанию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Американская Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании. Об этом рассказал в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal Алекс Горски - главный исполнительный директор Johnson & Johnson, производящей в том числе вакцину от коронавируса.

По его словам, подразделение, занимающееся производством потребительских товаров, отойдет от основного фармацевтического бизнеса и образует новую компанию. "Лучший путь для обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе и лучшего удовлетворения потребностей [наших] пациентов и клиентов - это выделение нашего потребительского бизнеса в отдельное медицинское предприятие", - считает он. Горски объяснил будущее разделение тем, что направления деятельности компании сильно изменились за последние годы.

Он отметил, что еще предстоит определить, в какой форме произойдет разделение, как будет называться новая компания и кто ее будет возглавлять. По его оценкам, полное отделение новой компании произойдет через полтора-два года.

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