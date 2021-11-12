Крупнейшее предприятие по производству коньяка в Дагестане исключили из плана приватизации

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Крупнейший дагестанский производитель коньяка - Кизлярский коньячный завод, 100% акций которого находятся в федеральной собственности, исключен из плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города Кизляра со ссылкой на постановление правительства РФ, опубликованное на портале правовой информации.

"АО "Кизлярский коньячный завод" избежал приватизации. Правительство РФ исключило уникальное предприятие из плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

Согласно документу, из плана приватизации исключены также АО "Совкомфлот" и АО "Ростспиртпром".

Как уточнили в пресс-службе, в 2013 году "Кизлярский коньячный завод" был включен в республиканский план приватизации, однако против этого выступило руководство и работники предприятия. Распоряжением председателя правительства РФ в августе 2014 года) ГУП "Кизлярский коньячный завод" был передан в федеральную собственность. В феврале 2018 годы ФГУП "Кизлярский коньячный завод" был преобразован в акционерное общество, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

"В настоящее время предприятие увеличило производство. Так в первом полугодии 2021 года производство увеличилось на 34%, объем реализации вырос на 27%. Подписан дистрибьюторский договор с немецкой компанией Waldemar Behn, которая занимается экспортом продукции коньячного завода в Германию. По итогам года ККЗ планирует продать 544 тысяч дал продукции, что на 1% больше плана", - добавили в пресс-службе.

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году. В настоящее время предприятие осуществляет полный цикл производства, начиная от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно завод перерабатывает более 42 тыс. тонн винограда, который закупает в Дагестане, в Чечне и Ставропольском крае.