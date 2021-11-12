Обеспечение соцучреждений в СКФО интернетом стало одним из важных итогов нацпроектов

АРТЕК /Республика Крым/, 12 ноября. /ТАСС/. Обеспечение школ и медицинских учреждений в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) скоростным интернетом стало одним из важных результатов реализации национальных проектов. Об этом в пятницу в Международном детском центре "Артек" заявила ТАСС генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

"Для северо-кавказских республик прорывом стало проведение интернета до социальных учреждений. Там как раз были сложности со скоростным интернетом, - сказала собеседница агентства. - Это нацпроект "Цифровая экономика" и проведение интернета к социальным учреждениям. Это больницы, школы, другие социальные учреждения. В нашей стране в цифровом веке очень важно".

Малявина добавила, что проведение интернета позволило повысить качество образования в регионах, а также открыть возможности для развития телемедицины.

Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.