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Путин: РФ продолжит оказывать содействие всем нуждающимся в вакцинах от ковида странам

РФ продолжит оказывать содействие всем нуждающимся в вакцинах от ковида странам - Путин.

"Газпром" с начала года увеличил поставки газа в Германию на 20,6%
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