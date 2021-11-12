Росатом до 2024 г. намерен завершить рекультивацию на территориях Киргизии и Таджикистана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Росатом планирует к концу 2023 года завершить работы по очистке территорий в Киргизии и Таджикистане, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Об этом в пятницу сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" по международной деятельности Николай Спасский в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ.

"Плановый срок завершения работ и в Киргизии, и в Таджикистане, в соответствии с утвержденной программой, это конец 2023 года", - сказал Спасский, рассказывая о ходе выполнения межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". В программе участвуют Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

По словам Спасского, в Киргизии полностью завершены работы в районе населенного пункта Каджи-Сай, хвостохранилище там выведено из эксплуатации. В районе поселка Мин-Куш первоочередной задачей является ликвидация хвостохранилища Туюк-Суу - наиболее тяжелого, где существует опасность схода оползня. "Контракт на весь объем работ по объектам зоны Мин-Куш, а это более одного миллиарда, рассчитываем ввести в силу в ближайшие дни", - сообщил Спасский.

Что касается Таджикистана, то здесь задача заключается в рекультивации хвостохранилищ и промышленной площадки бывшей "Фабрики бедных руд" в районе города Истиклол, добавил Спасский. "Технические решения полностью отработаны, сейчас завершаем конкурсные процедуры. В ближайшие месяц-два рассчитываем подписать контракт и в первом квартале следующего года приступим к работам", - сказал замгендиректора Росатома.

О хвостохранилищах в Киргизии и Таджикистане

На момент составления межгосударственной целевой программы рекультивации территорий в Киргизии самыми проблемными считались хвостохранилище Туюк-Суу неподалеку от поселка Мин-Куш и хвостохранилище Каджи-Сай на месторождении "Джильское".

Поселок Мин-Куш возник в 1947 году как центр добычи урановой руды, открытой здесь несколько ранее геологом Кашириным. В расположенном неподалеку хвостохранилище Туюк-Суу на момент составления программы рекультивации было сосредоточено 450 тыс. кубометров радиоактивных отходов. Там существует угроза схода оползня с образованием подпрудного озера, которое по мере заполнения будет угрожать устойчивости хвостохранилища и приведет к его размыву и выносу радиоактивных материалов в реку Кекемерен.

Хвостохранилище Каджи-Сай на урановом месторождении "Джильское" эксплуатировалось с 1952 по 1966 г. г. Объем накопленных материалов составил около 150 тыс. кубометров. В 1960-х годах поверхность объекта была закрыта слоем инертного грунта, который постепенно размывался поверхностными водами, поэтому было важно обезопасить это хвостохранилище.

В Таджикистане одним из наиболее крупных урановых месторождений времен СССР было Табошарское месторождение в районе города Табошар (ныне Истиклол), открытое еще в 1925 году. Активная добыча урана там продолжалась с 1944 года по 1965 год. Наиболее проблемным из всех хвостохранилищ, расположенных в Истиклоле, является открытое хранилище "Фабрики бедных руд" - холм из перемолотого материала, предназначавшегося для возможной вторичной переработки. Отходы "Фабрики бедных руд" уже на протяжении нескольких десятков лет подвергаются ветровой и водной эрозии.