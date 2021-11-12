Путин заявил, что РФ поддерживает план долгосрочных ориентиров развития АТЭС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает план реализации долгосрочных ориентиров развития Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) до 2040 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу по видеосвязи на саммите объединения.

Глава российского государства обозначил актуальные вопросы сотрудничества по линии АТЭС. Они, по словам Путина, нашли отражение в подготовленных для утверждения по итогам саммита документах: заявлении лидеров экономик - участниц объединения и плане реализации долгосрочных ориентиров развития АТЭС до 2040 года.

"Россия, конечно, их поддерживает. Полагаем, что оба документа представляют хорошую основу для дальнейшего выстраивания взаимодействия в рамках форума в поиске коллективных ответов на наиболее остро стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом вызовы и угрозы", - сказал президент РФ.

Развитие взаимодействия с другими региональными организациями позволило бы повысить эффективность АТЭС, заявил Путин.

"Повышению эффективности деятельности АТЭС способствовала бы большая координация с другими региональными форумами и организациями с созвучной повесткой - Евразийским экономическим союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организацией сотрудничества", - считает он.

Россия будет этому всячески способствовать, заверил Путин. "И в целом мы намерены самым активным образом участвовать в процессах развития конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества на всем обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве", - сказал он, в заключение пожелав удачи таиландским коллегам, которые принимают председательство в АТЭС.