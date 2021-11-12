В Ингушетии досрочно завершили ремонт дороги в горной части республики

МАГАС, 12 ноября. /ТАСС/. Дорожники в Ингушетии досрочно завершили ремонт участка трассы протяженностью по госпрограмме "Развитие транспортной системы", сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Ингушетия досрочно завершила реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы", в рамках которой отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 7 км", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства республики.

Как пояснил ТАСС заместитель руководителя ГУ "Ингушавтодор" Муса Даурбеков, речь идет об участке дороги, связывающей сельское поселение Даттых Сунженского района с автодорогой "Трасса "Кавказ" - Нестеровская - Алкун - Таргим - Чми", с 61 по 68 км.

"Это одна из главных артерий, которая связывает Сунженский и Джейрахский районы, горную часть Ингушетии, где располагается туристический кластер, расположены древние памятники архитектуры, включенные в реестр ЮНЕСКО. Дорога имеет важное значение для туристов, там проводятся соревнования по велоспорту, автоспорту, там же находится детский оздоровительный лагерь", - сказал Даурбеков, добавив, что ремонт дороги был завершен более чем на месяц раньше запланированного срока.

По его словам, финансирование проекта составило 100 млн рублей. "Средства были выделены из федерального бюджета в рамках программы "Развитие транспортной системы" по соглашению на достижение был завершен показателей республиканской программы "Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия", - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе правительства Ингушетии, также отметили, что ранее Ингушавтодор также раньше установленных сроков завершил работы по строительству семи участков дорожной сети общей протяженностью 20 км и ремонту двух участков протяженностью 3,67 км в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".