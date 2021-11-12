Онлайн-кинотеатру Megogo грозит штраф до 1 млн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Штраф в размере до 1 млн рублей грозит онлайн-кинотеатру Megogo за несвоевременное устранение нецензурной лексики в фильме. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"В отношении сервиса Megogo административный протокол составлен за несвоевременное устранение выявленного нарушения (наличие нецензурной брани) в видеопродукции АВС (аудиовизуального сервиса - прим. ТАСС). За такое нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических - от 600 тыс. до 1 млн рублей", - заявили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, прокатное удостоверение картины, в которой было выявлено наличие нецензурной лексики, было выдано в 2006 году. Однако с 1 сентября 2012 года вступил в силу федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которому классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и распространителями самостоятельно.

"Аудиовизуальные сервисы (АВС), выступая распространителями информационной продукции, должны руководствоваться требованиями закона и самостоятельно определять и при необходимости менять маркировку, если контент не соответствует предусмотренной действующим законодательством РФ возрастной маркировке", - пояснили в Роскомнадзоре.

Всего в 2021 году Роскомнадзор направил Megogo 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства РФ, в том числе 15 за несоответствие знака информационной продукции содержанию художественных фильмов, добавили в ведомстве.