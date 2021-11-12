Лидеры экономик АТЭС объединят усилия по предоставлению равного доступа к вакцинам

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжат совместную работу, направленную на предоставление равного доступа к вакцинам от коронавируса во всем мире. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой после встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшего в пятницу под председательством Новой Зеландии.

"Члены АТЭС продолжат работать над поддержкой международных усилий, направленных на предоставление равного доступа к вакцинам, а также увеличение производства и поставок вакцин", - говорится в документе. Лидеры экономик АТЭС также условились способствовать тому, чтобы технологии, связанные с разработкой и производством вакцин, передавались между странами "на добровольной основе и на обговоренных сторонами условиях", а также содействовать активизации торговли вакцинами от нового коронавируса между государствами.

Лидеры экономик АТЭС договорились работать над добровольным снижением цен на вакцины от COVID-19. "Мы укрепляем наши системы здравоохранения и готовимся к новым угрозам в этой области. Мы поддерживаем более глубокое региональное и международное сотрудничество в деле борьбы с COVID-19", - говорится в итоговой декларации.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю экономик АТЭС приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 году вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор. После Новой Зеландии председательство в АТЭС в будущем году переходит к Таиланду.