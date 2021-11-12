"Россети" завершили реконструкцию питающего центра "Петергофа"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию подстанции "Мартышкино", которая находится в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга и где расположены государственный музей-заповедник "Петергоф", заповедник "Ораниенбаум" и Константиновский дворец, говорится в сообщении компании.

В ходе реконструкции на подстанции было полностью автоматизировано открытое распределительное устройство 110 кВ, применены инновационные оптические трансформаторы тока и напряжения российского производства. В результате была обеспечена полная удаленная наблюдаемость, возможность дистанционного управления оборудованием. При этом проект, стоимость которого составила порядка 284 млн рублей, нацелен на повышение надежности энергоснабжения потребителей города Ломоносова, расположенного в Петродворцовом районе.

Ломоносов знаменит расположенным на его территории Большим дворцово-парковым ансамблем 18 века, в котором проживали Петр III, Екатерина II и Александр I. В Петродворцовом районе также находятся Большой Петергофский дворец с известным каскадом фонтанов, дворец Петра I и Константиновский дворец в Стрельне. Указанные дворцово-парковые ансамбли формируют государственный музей-заповедник "Петергоф", ежегодно посещаемый 5-6 млн человек.