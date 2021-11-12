Экспорт продукции переработки из Ставрополья вырос на 20% с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Экспорт продукции переработки из Ставрополья за 10 месяцев 2021 года достиг порядка $227 млн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"Драйверами краевого экспорта остаются мясная и молочная, масложировая продукция. Так, масложировой продукции со Ставрополья отправлено на $64 млн - поставки возросли почти в четыре раза. На мясной и молочной продукции поставщики заработали $110 млн (+4%). На другие продуктовые товары приходится около $53 млн", - пояснили в пресс-службе.

Из Ставропольского края экспортируют пищевую продукцию более 200 предприятий, из них 48 - переработчики. Основными партнерами региона являются Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия, Грузия и Украина. Помощь местным экспортерам оказывается в рамках регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".

"Ставропольские предприятия наращивают свой экспортный потенциал. Так, отмечается рост объемов производства продукции из мяса птицы на 7% к прошлому году. Увеличены объемы производства и ассортимент кондитерских изделий. Большой потенциал отмечается по производству сливочного масла и масляных паст, сыров, кисломолочных продуктов - их выработка возросла до 30% по сравнению с прошлым годом. С 2017 года в 3 раза увеличились объемы производства растительных масел. За границей возрастает интерес к нашей бутилированной воде", - отметил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин, слова которого приводит пресс-служба.