Янтарный комбинат продал с аукциона продукцию на 2,1 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат провел специализированный аукцион по продаже янтаря для ювелиров. На торги выставили 389 кг янтаря более чем на 2,9 млн рублей, продано 233,5 кг, сообщила в пятницу пресс-служба комбината.

"Калининградский янтарный комбинат 12 ноября 2021 года провел аукцион для художников-[ювелиров, камнерезов]. На торги был выставлен 51 лот общим весом 389 кг на сумму 2 958 680 рублей. <...> В результате торгов было продано 30 лотов весом 233,5 кг на общую сумму 2 178 217 рублей, что составило 74% от общей стоимости выставленных на аукцион лотов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках поддержки местных производителей янтарной продукции комбинат проводит аукционы на право заключения договоров купли-продажи янтаря для разных категорий (компании, микробизнес и художники) с учетом потребностей каждой из них. На аукционы для художников выставляются как крупные поделочные камни, так и янтарь ситовой фракции. Участие в таких торгах принимают физические лица и индивидуальные предприниматели. Следующий аукцион состоится 26 ноября 2021 года. Он предназначен для представителей микробизнеса, уточнили в пресс-службе.

За девять месяцев 2021 года комбинатом продано 504,7 тонны янтаря-сырца на сумму 2,5 млрд рублей без НДС. Продажи осуществлялись в рамках организованных торгов - на электронной торговой площадке биржи "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. Кроме того, в текущем году между Калининградским янтарным комбинатом и Кластером янтарной промышленности Калининградской области был подписан первый прямой договор о поставке до конца текущего года 25 тонн янтаря-сырца различных фракций на сумму 205,2 млн рублей с НДС. Ключевое условие соглашения - переработка сырья в регионе. 1 октября 2021 года состоялась поставка первых пяти тонн на сумму 41 млн рублей с НДС. Объем перечисленных налогов в бюджеты всех уровней превысил 842,6 млн рублей.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В текущем году предприятие досрочно выполнило план по добыче янтаря в 450 тонн 25 октября - на два месяца раньше срока. В 2020 году предприятие добыло 525 тонн янтаря, что стало историческим рекорд по объемам промысла на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года.