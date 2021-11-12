Опрос: в период с 28 октября по 7 ноября не работали только 9% россиян

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин не работал в период с 28 октября по 7 ноября. Об этом говорится в результатах опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного среди 2 346 работников по всей России в период с 8 по 10 ноября.

"Лишь каждый десятый (9%) респондент воздержался от работы в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года, подавляющее большинство (91%) респондентов работали в эти дни. При этом доля не работавших среди респондентов, занимающихся собственным бизнесом или на фрилансе/в режиме самозанятости, выше, чем у трудящихся по найму, - 14%", - говорится в результатах опроса.

В некоторых регионах РФ на работу в период нерабочих дней вышли почти все работники, принявшие участие в опросе: 100% - в Пермском крае, по 94% - в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, по 92% - в Татарстане и Краснодарском крае.

В разрезе профобластей в первую неделю ноября работали от 92% до 97% занятых в транспорте, логистике, банковском секторе, маркетинге, IT, бухгалтерии, медицине и фармацевтике, а также рабочие, строители и высший менеджмент компаний.

Среди тех, кто работал в нерабочие дни, 87% вышли на работу по инициативе работодателя, 13% - по своей собственной. Наибольшая доля работавших по своей инициативе - среди представителей науки и образования, а также сфер искусства, развлечений, масс-медиа - каждый пятый работник. 61% работников вышли, потому что не хотели терять в доходах, почти каждый третий (29%) не увидел для себя рисков, потому что вакцинировались, каждый шестой (16%) - потому что не успевал закончить важные дела на работе, каждый десятый (12%) не хотел проводить это время дома, а 6% не хотели выглядеть "белой вороной", поскольку большинство их коллег работали.

Половина (49%) работодателей никак не объяснили сотрудникам распоряжение выйти на работу в период нерабочих дней, в 20% компаний объяснили, что нерабочий период негативно отразится на операционных показателях, 17% - на финансовых, 5% заставили выйти под угрозой увольнения, 4% - под угрозами сокращения зарплаты, 3% - лишения премий в ноябре.