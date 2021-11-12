Сбер объявил о ребрендинге дочерних банков в Казахстане и Белоруссии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сбер запустил ребрендинг в дочерних банках в Казахстане и Белоруссии. "Дочки" уже презентовали обновленный дизайн бренда и логотип, аналогичный российскому Сберу, говорится в сообщении пресс-службы госбанка.

"Сбер" в свой день рождения запустил ребрендинг в дочерних банках в Казахстане и Беларуси. Процесс будет проходить поэтапно и в первую очередь затронет цифровые каналы. Это станет первым этапом перехода на новый формат общения с клиентом, - отмечается в сообщении. - Дочерние банки презентовали обновленный дизайн бренда и новый логотип, аналогичный символике "Сбера" в России. В планах также постепенный переход на формат офисов нового типа по аналогии с отделением, которое "Сбер" открыл в Москве на Цветном бульваре. Кроме того, планируется постепенное обновление устройств самообслуживания и банкоматов".

Также ребрендинг предусматривает смену парадигмы банковского бизнеса дочерних банков: фокуса на потребности человека, удобство и привычки, подчеркнули в Сбере. "Так, например, клиенты в Беларуси и Казахстане уже пользуются подпиской "СберПрайм", которая включает как продукты банка, так и мультимедийный сервис Okko, музыкальный сервис "Сберзвук" и другие сервисы экосистемы. Уже скоро в подписку добавятся заказ продуктов и готовой еды, такси, каршеринга, бонусы и скидки", - уточнили в банке. Кроме того, в рамках ежегодной акции "Зеленый день", приуроченной ко дню рождения "Сбера", клиенты дочерних банков получат скидки по продуктам экосистемы.

Ребрендинг Сбера

В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг, представив новый бренд своей экосистемы "Сбер" и вошедшие в нее сервисы. Компания презентовала банкоматы с биометрией, отделения без окошек с операционистами, "умную" ТВ-приставку и виртуальных ассистентов. Был представлен также новый логотип - зелено-желто-голубой круг с уже привычной галочкой, которая символизирует, как отметил глава Сбербанка Герман Греф, целеустремленность.