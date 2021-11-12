Кисловодск направил курортный сбор на реконструкцию трех объектов культурного наследия

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Несколько объектов культурного наследия отремонтировали в 2021 году в Кисловодске Ставропольского края на средства курортного сбора. Об этом в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В городе-курорте Кисловодске с начала 2021 года отдохнули более 270 тыс. туристов, что практически вдвое больше, чем в прошлом пандемийном году. Сумма курортного сбора составила в текущем году около 89 млн рублей - этот показатель также возвращается к уровню доковидного периода. Традиционно средства курортного сбора направляются на благоустройство города. В этот раз власти Кисловодска решили расширить понятие восстановления курортной инфраструктуры и направить собранные взносы на реконструкцию фасадов зданий культурного наследия", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристический сезон в этом уникальном природном регионе длится круглогодично. Только в ноябре в Кисловодске ожидается около 17 тысяч туристов.

Решение реконструировать фасады объектов культурного наследия принято впервые с начала эксперимента по курортному сбору, отмечает пресс-служба. В этом году разработана научно-сметная документация по реконструкции трех зданий XIX века: особняк Тер-Погосова на проспекте Мира 1909 года постройки (сейчас в нем расположен Центр творческого развития детей), Народный дом в переулке Саперном 1913 года постройки (ныне межнациональный просветительский центр "Дружба") и отель "Централь" по улице ул. Красноармейской 1860 года постройки. Каждое из этих зданий выделяется своим стилем и украшает курортные улицы города.

Отмечается, что Кисловодск традиционно является лидером Кавминвод по объемам курортного сбора. С начала эксперимента по сбору средств за пользование курортной инфраструктурой город принес в краевую казну порядка 337 млн рублей, это практически половина собранной во всех городах Ставрополья - участниках эксперимента суммы. На средства сбора в Кисловодске преобразованы сквер Ксени Ге и Дмитрия Тюленева, улицы Ходжаева и Реброва, а также проводится реконструкция мемориала "Журавли" в исторической части города.

Ставропольский край ввел курортный сбор в пилотном порядке с 1 мая 2018 года. В нем участвуют города-курорты Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Кроме Ставрополья эксперимент по введению сборы проводят Краснодарский и Алтайский края.