Международный экономический форум во Владикавказе объединил 200 предпринимателей

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Седьмой международный экономический форум "Южные ворота" открылся в пятницу во Владикавказе, собрав около 200 предпринимателей. Об этом сообщается на официальном портале главы и правительства субъекта.

"Форум объединил около 200 предпринимателей республик Северо-Кавказского федерального округа, в частности, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республики, Ингушетии, а также зарубежных стран - Ирана, Турции, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Греции, Казахстана и Южной Осетии. В условиях пандемии и ограничительных мероприятий мероприятие прошло, в том числе, в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

На выставке продукции экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Северной Осетии представили уникальные изделия местных умельцев и производителей. Участники выставки рассказали руководителю республиканского правительства Борису Джанаеву, что многие из представленных товаров имеют спрос не только в России, но и за рубежом. По мнению Джанаева, экспорт североосетинской продукции необходимо расширять, и для этого имеется необходимый потенциал. Он также отметил, что в связи с активным развитием туризма, товары местных предпринимателей стали пользоваться большим спросом.

"Важно, что сегодня здесь присутствуют представители не только России, но и многих стран. Приехали коллеги из Северо-Кавказского федерального округа, это говорит о широком круге друзей и коллег, которых объединяет одна цель - укрепление и развитие международного сотрудничества. <...> Безусловно, подобные мероприятия - это новые возможности для расширения торгово-экономических контактов и создания новых инвестиционных проектов. Уверен, форум принесет важный и нужный результат", - приводятся на сайте слова премьер-министра.

В рамках форума пройдут деловые переговоры между заинтересованными представителями бизнеса и общественных организаций СКФО и иностранными предпринимателями. Среди задач, в частности, вопросы развития туристического кластера на Северном Кавказе, формирование международной транспортно-логистической инфраструктуры в Северной Осетии, развитие агропромышленного комплекса и его внешнеэкономические связи.

Организаторами мероприятия в этом году выступили республиканский Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства, Министерство экономического развития Северной Осетии и Торгово-промышленная палата республики.