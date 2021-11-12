Путин призвал как можно быстрее убирать барьеры на пути внедрения передовых решений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал максимально быстро убирать барьеры на пути создания и внедрения передовых решений в стране.

"Нужно как можно быстрее убирать явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную, правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса", - сказал главы государства, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

Путин поручил кабмину проработать юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в РФ, в том числе по вопросам интеллектуальной собственности.

"Прошу правительство совместно с профессиональным сообществом отладить <…> юридические аспекты внедрения передовых технических решений в рамках экспериментальных правовых режимов, в том числе обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности на результаты деятельности алгоритмов искусственного интеллекта", - сказал президент.