В Киеве за $37,2 млн продали крупнейший во времена СССР завод по производству ЭВМ

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Фонд госимущества Украины продал на аукционе имущественный комплекс госпредприятия "Электронмаш" в Киеве - крупнейшего во времена СССР завода по производству вычислительных машин и компьютеров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фонда.

"Завершился онлайн-аукцион по приватизации имущественного комплекса госпредприятия "Электронмаш" <...> За объект приватизации на торгах соревновались 22 компании, а стартовая цена выросла в 14,5 раза - с 66,7 млн гривен (почти $2,6 млн) до 970 млн гривен ($37,2 млн)", - говорится в сообщении. Название компании-победителя не сообщается.

Объект площадью более 100 тыс. кв. м состоит из 37 единиц недвижимого имущества, трех земельных участков и семи объектов, переданных в аренду. Кроме того, предприятию принадлежат база отдыха в Черниговской области и 32 транспортных средства. На его балансе также находится объект, не подлежащий приватизации, - подземное убежище гражданской обороны.

"Электронмаш" был открыт в 1965 году, в СССР завод являлся лидером по выпуску первых персональных компьютеров, вычислительных машин и комплектующих. Основная специализация предприятия в настоящее время - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.