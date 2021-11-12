Инфраструктуру для двух промышленных парков под Тверью планируют построить в 2022 году

ТАСС, 12 ноября. Власти Тверской области в 2022 году планируют обеспечить инженерной инфраструктурой промышленные парки "Боровлево-3 и "Раслово-2" в Калининском районе, где суммарный объем инвестиций в создание производств ожидается на уровне 19 млрд рублей. На этих территориях предусмотрено строительство электроподстанций, газовых и водопроводных сетей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В 2022 году инженерной инфраструктурой обеспечат парки "Раслово-2" и "Боровлево-3". <...> На объектах предусмотрено строительство распределительных подстанций, прокладка питающих и кабельных линий электропередач, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также насосных станций", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Тема строительства инфраструктуры обсуждалась в пятницу на заседании президиума правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. "Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей", - отметил он.

Как сообщалось, в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3" планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2,7 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиционных вложений составит около 10 млрд рублей. О намерениях реализовать свои проекты уже заявили компании "Герс Технолоджи" и "Фодеско-МАК", соответствующие соглашения были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года.

В числе действующих резидентов индустриального парка "Раслово" - компании "Пластик-Строймаркет" (Universum), "ХКМ Евразия" (HITACHI, Япония) и другие производства. В июне в парке был открыт логистический комплекс для концерна "АвтоВАЗ". Создание инженерной инфраструктуры в "Раслово-2" позволит разместить на территории пять потенциальных инвесторов, которые смогут создать свыше 1,1 тыс. рабочих мест, ожидаемый объем инвестиций - более 9,1 млрд рублей.